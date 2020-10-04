討厭川普卻支持連任！王丹：他比拜登更能打擊到中國

2020美國總統大選即將到來，現任美國總統川普與民主黨總統候選人拜登的競爭相當激烈，而中國民運人士王丹日前竟表態自己力挺川普連任，引起大批網友討論，他今（２）日澄清，儘管自己很不喜歡川普這個人，但會支持川普連任的原因，只有一個理由，就是他的團隊對中共的政策，方向正確，甚至川普的團隊比拜登的團隊「更有可能打擊到中共」。
對於「力挺川普連任」引起眾論，王丹稍早透過臉書表示，一堆人跳出來反對他，說川普的行事風格和所作所為，會毀掉美國的民主自由，他也覺得川普的言行對美國的民主是威脅，但現在，對民主自由最大的威脅，不是川普，而是中共，而川普的政府團隊，比拜登的政府團隊，對中共的認識更清醒，也更有可能打擊到中共。
王丹透露，自己不是那麼自私的人，好像一切考量都是從反共人士的利益出發，不是的！他的出發點很清楚，「不消滅中共，受害的不僅是我們，而是全世界，也包括美國」，兩害相權取其輕，這個道理，很複雜嗎？
此文一出，網友們紛紛留言表示，「只有川普可以碾壓中國」、「川普是全世界唯一有膽識不向中共屈服的總統」、「反中是殿堂級的成就，其他瑕不掩瑜」、「討厭川普但是只有他有辦法對抗中國共產黨」、「拜登的笑臉，看起來就是標準的虛偽政客臉」、「我就喜歡川普的冷笑不羈，搖頭嘟嘴，蔑視霸氣！」、「這是人道世界的存亡終戰」、「普丁也相當認同」、「消滅中共為現今人類首要之任務」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼