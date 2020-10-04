討厭川普卻支持連任！王丹：他比拜登更能打擊到中國

2020美國總統大選即將到來，現任美國總統川普與民主黨總統候選人拜登的競爭相當激烈，而中國民運人士王丹日前竟表態自己力挺川普連任，引起大批網友討論，他今（２）日澄清，儘管自己很不喜歡川普這個人，但會支持川普連任的原因，只有一個理由，就是他的團隊對中共的政策，方向正確，甚至川普的團隊比拜登的團隊「更有可能打擊到中共」。

王丹稍早透過臉書表示，自己支持川普連任，只有一個理由，就是他的團隊對中共的政策，方向正確。 圖：翻攝自王丹網站臉書