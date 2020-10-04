基進批嘉市沒維護好生態池荷花　網友打臉：秋天會枯

昨（3日）基進黨嘉義黨部在臉書發文表示，有民眾向他們反應，河濱運動公園生態池內的荷花大面積枯萎，有礙市容觀瞻，基進隨即痛批嘉義市政府沒有盡到維護公園的責任；不料，遭網友打臉，因為秋天到了，花期結束，荷花本來就會枯萎。被網友砲轟後，基進今（4）天連忙發道歉文，承認黨部未善盡監督品質就貿然抨擊，實屬不妥。
台灣基進嘉義黨部昨天在臉書貼出河濱運動公園生態池中的荷花大量枯萎的照片，並發文表示，近日有民眾向他們反應，荷花大面積的集體枯萎，有礙市容的觀瞻，經過的民眾紛紛覺得看起來十分噁心。
基進直批嘉義市政府沒有盡到維護公園的責任，「黃市長上任後，嘉義市一直在蓋新公園，蓋公園確實可以綠化環境、提供民眾休閒的場所，但是一直蓋新的公園，卻不去維護舊有的公園，這樣根本就是本末倒置。」
文中並稱，這樣重「量」不重「質」的公園，一定不是嘉義市民所樂見的，要公園市長先把公園管好；還表示向植醫專家詢問過，應該是因為池中雜草太多，導致營養不足，荷花才會枯萎；結果，此文一出遭網友打臉，原來荷花只是因為花期結束了才枯萎。
網友在基進嘉義黨部的貼文底下砲轟：「連秋天荷花會謝都不知道，你的植醫專家學位證書用雞腿換的？」、「我建議用假的花就好，下次就不會覺得噁心了......」
事隔一天，基進連忙發文道歉：「經查，荷花在本季呈現枯黃樣態屬自然現象，本黨部未善盡監督品質，貿然發文抨擊，實屬不妥。」但隨後強調，「發文初心乃是希望市府能善盡維護公園之事宜，在此致歉。」
最後，基進表示，基於監督市政、持續深耕嘉義的初心，也將持續的向各界請益，並精進監督品質，未來也有勞各界不吝賜教。
新聞來源為Newtalk 新頭殼