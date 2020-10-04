基進批嘉市沒維護好生態池荷花　網友打臉：秋天會枯

昨（3日）基進黨嘉義黨部在臉書發文表示，有民眾向他們反應，河濱運動公園生態池內的荷花大面積枯萎，有礙市容觀瞻，基進隨即痛批嘉義市政府沒有盡到維護公園的責任；不料，遭網友打臉，因為秋天到了，花期結束，荷花本來就會枯萎。被網友砲轟後，基進今（4）天連忙發道歉文，承認黨部未善盡監督品質就貿然抨擊，實屬不妥。