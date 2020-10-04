質疑食藥署輕罰杏輝　林淑芬：縱放黑心藥廠

食藥署日前公布「嚴重違反GMP」藥商名單，其中包含知名藥廠杏輝藥品公司，食藥署稱已對廠商開罰新台幣3萬到200萬元罰鍰，並要求限期改善。對此，民進黨立委林淑芬今（4）天痛批，藥廠違反藥事法製作「劣藥」可罰6萬至5000萬罰鍰，食藥署卻僅用違反GMP規定，這個就是的傳統「縱放黑心藥廠」。

民進黨立委林淑芬今（4）天痛批，藥廠違反藥事法製作「劣藥」可罰6萬至5000萬罰鍰，食藥署卻僅用違反GMP規定，這個就是的傳統「縱放黑心藥廠」。