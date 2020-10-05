竹北水資中心二期擴建　內政部：確保頭前溪水質

「竹北水資源回收中心第二期工程」今(5)日舉辦開工動土典禮，內政部次長邱昌嶽表示，竹北地區近年人口顯著成長，每日污水處理量已經超過現有一期設備設計量的80%，這次透過中央與地方合作，由內政部補助92%經費擴建水資中心，可使每日污水處理量由2萬噸，倍增至4.5萬噸，避免生活污水排入頭前溪，確保水質環境，預計111年5月完工。