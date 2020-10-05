揭「血汗公車」　公運處：3個月提改善報告

台北市內湖區三重客運藍26公車上月21日發生司機疑似打瞌睡衝上人行道，釀1死、1員警傷，引發外界關注「血汗公車司機」議題。台北市議會交通委員會今（5日）進行工作報告，多位議員關注司機的疲勞駕駛情形，並呼籲提出改善。台北市公運處承諾，會在3個月內針對駕駛勞動條件提出改善報告。
依照「汽車運輸業管理規則」規定，公車、客運駕駛每日不得手握方向盤工作超過10小時，且開車4小時，至少要有休息時間30分鐘。台北市勞動局雖然在車禍後前往勞檢，發現駕駛有超時工作情況，重罰業者三重客運40萬元。
不過，社民黨議員苗博雅指出，調閱藍26所有駕駛的出勤紀錄後發現，其他駕駛也有超時工作的問題，有一名司機7月有23天開車時數達600分鐘（10小時）。
苗博雅強調，這還只是隨機抽查一個公車路線，其他路線可能也有不少違規的情況。
無黨籍議員黃郁芬則提到，公運處承認公車、客運駕駛過勞問題，勞動局及公運處也針對此問題進行相關檢查，假如真的有這麼多的檢查，如果有效的話，為何公車司機還是一再過勞？
北市府公運處長常華珍坦言，公運處每半年針對駕駛工作情況抽查，若超時會開罰。依規定，駕駛若手握方向盤開車超過10小時，會依照「公路法」開罰，可處9000元至9萬元。常華珍也提到，目前主要司機有人力不足的問題，導致過勞駕駛情形頻傳。
苗博雅也提出3建議，希望改善駕駛的過勞情況、勞動環境問題，包括加強動態追蹤、抽查駕駛是否食用毒品，並從原本突襲抽查4分之1人，晉升為每年1人無預警抽查一次；要求駕駛每年更新良民證；進行公車司機工時資料智慧化控管等。
新聞來源為Newtalk 新頭殼