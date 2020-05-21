澳洲朝野不滿：維州政府參與一帶一路出賣自己

（中央社記者丘德真雪梨21日專電）澳洲維多利亞州政府未能公開交代試圖向中國舉債抗疫詳情，加上維州財政廳長發表親中言論，引來澳洲朝野批評，指維州政府為了參與「一帶一路」計畫而將自已「出賣」給中國。維多利亞州是澳洲唯一加入中國一帶一路投資計畫的州。隨著維州政府與中國一帶一路計畫合作談判進入最後階段，維州與中國政府的關係再度成為輿論關注焦點。「澳洲人報」（The Australian）20日報導，維州交通廳長艾藍（Jacinta Allan）在維州議會的「議會帳目及評估委員會」（Parliamentary Accounts andEstimates Committee）接受質詢時迴避問題，未向公眾交代維州政府是否試圖透過一帶一路計畫，向中國借款245億澳元（約新台幣4828億元）用作對抗疫情。議會帳目及評估委員會其他質詢焦點是，中國國務院直屬管理中央企業旗下子公司在維州的基礎建設工程，特別是中國交通建設集團（中國交建）子公司「喬恩荷蘭集團」（John Holland）參與的西門隧道（WestGate Tunnel）和墨爾本地下軌道（Melbourne MetroRail Tunnel）建設計畫的超支問題。除了艾藍外，引起爭議的維州政府高層官員還有財政廳長巴拉斯（Tim Pallas）。13日，澳洲多家媒體引述澳大利亞聯合新聞社（AAP，澳聯社）消息指出，巴拉斯指中國禁止部分澳洲肉商進口牛肉，是由於澳洲聯邦政府「中傷」（vilified）中國政府所致。中國課徵澳洲大麥80%關稅後，墨爾本「世紀報」（The Age）及「雪梨晨驅報」（Sydney MorningHerald）19日報導，巴拉斯宣稱自己「並不欣賞」澳洲聯邦政府面對中國的處理方式。「澳洲人報」今天報導提到，維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）與中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆於去年10月簽署共同推進「一帶一路」建設框架協議，預定在今年年中要完成有關重大投資細節的條約，目前進入雙方談判的最後階段。在維州政府致力確保條約順利簽訂的關頭，巴拉斯配合中國發表批評聯邦政府言論，動機已引人疑竇。據news.com.au昨天（20日）報導，澳洲執政聯盟陣營的國家黨藉聯邦參議員卡納凡（Matt Canavan）指出，安德魯斯所領導的維州政府「已將維州的操守和自主地位出賣了」。同屬執政聯盟陣營的自由黨藉參議員派特森（James Paterson）更指巴拉斯是在「複述外國的政治宣傳」，損害澳洲的利益。墨爾本「世紀報」及「雪梨晨驅報」19日報導，來自維州的工黨參議員、參議院外交事務國防及貿易委員會（Senate Foreign Affairs Defence and TradeReferences Committee）主席季欽（KimberleyKitching）表示：「維州政府本來就不應該和中國政府簽訂一帶一路計畫協議。」季欽說，維州政府不應該干涉聯邦政府的外交和貿易事務；而且，「就算要批評，也應該批評犯錯的一方（中國政府），而不是受害的一方（澳洲政府）。」「世紀報」及「雪梨晨驅報」的報導還提到，前澳洲工黨領導人修頓（Bill Shorten）雖然並未直接針對維州政府提出批評，但他表示支持澳洲要捍衛自己的主權。（編輯：馮昭）1090521