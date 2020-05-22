港版國安法若通過 前白宮官員：基本法形同廢紙

（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文表示，中國若通過香港版國安法，香港基本法將形同廢紙，美中關係也將陷入危機，因為美國將開始質疑中國是否會撤回其他承諾。華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）今天舉辦視訊研討會，討論總統蔡英文第二任期下的美台關係與台灣在全球秩序的角色演變。由於中國第13屆全國人大第三次會議在研討會前宣布，將審議備受關注的「香港版國安法」，也就是「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案」。香港版國安法通過造成的影響，也成為討論焦點。目前在喬治城大學擔任研究員的麥艾文（EvanMedeiros）談到港版國安法時表示，若是人大通過這項草案，香港基本法形同一張廢紙，也將使美中關係陷入危機，因為美國將開始質疑中國是否會撤回其他承諾。對於外界呼籲美國檢討香港政策法，甚至取消香港特殊關稅地位，麥艾文擔憂，受到懲罰的是香港民眾、香港商業利益與美國在港利益，並進一步將香港推入中國懷抱，讓香港成為另一個中國城市。前美國國防部印太安全事務助理部長、現任華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randall Schriver）也有同樣的看法，他對香港的現況非常擔憂，認為香港有意義的自治已經因為北京在香港的行為而摧毀。薛瑞福表示，香港特殊關稅地位取消將傷害香港民眾、在港美企商業利益與美國更廣泛利益。但制裁的真正對象是北京，如何讓制裁正中目標卻不損港人利益必須審慎考量。（編輯：林憬屏）1090522