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中國公布香港版國安法草案 英加澳深表關切

中央社-2020-05-23 10:32:10
▲香港。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國、澳洲和加拿大外交部長今天表示，在香港歷經支持民主的抗議浪潮後，對中國公布香港版國安法草案「深表關切」。

路透社報導，3國外長在聯合聲明中指出：「在沒有香港人民直接參與下，代表香港制訂這樣的法律，立法機關或司法機關明顯破壞了『一國兩制』原則，香港在此原則下取得高度自治的保證。」（譯者：徐睿承）1090523

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