美國會通過人權法案 將制裁監禁維族中國官員

（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）美國眾議院今天以壓倒性票數通過維吾爾人權法案，要求美國總統點名、制裁負責虐待及監禁維吾爾族人的中國官員。這項參議院已通過的法案將送出國會，由總統簽署後生效。美國眾議院今天以413票贊成、1票反對，通過「2020年維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human RightsPolicy Act of 2020）。法案在共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）5月14日提出當天，參議院即以一致同意（unanimous consent）方式加速通過。美國立法程序規定，法案經參眾兩院通過後，將送交總統簽署後生效。總統共有10天考慮簽署或提出反對，若總統什麼都不做，法案會在10天後自動生效。法案表示，自2014年來，中國政府將超過100萬維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數民族人監禁在集中營。根據遭監禁人士，他們遭受虐待、虐打、強制灌輸政治理念，並被剝奪宗教、文化及語言自由。法案要求美國總統，在生效180天內及往後至少每年，須點名負責虐待、不人道對待或長期監禁維族人的中國官員等外國人士，並透過凍結在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等措施予以制裁。此外，法案也要求總統譴責中國虐待維族人士行徑，並要求北京立即關閉集中營；國務卿則須向國會提交報告，詳述新疆維吾爾自治區人權侵犯狀況。盧比歐2019年1月17日也在參議院提出類似法案，法案同年9月11日獲參院一致同意通過。但眾議院隨後修改法案內容，增添條文限制可能協助中國壓迫維族人士的產品出口，並於12月3日以407票贊成、1票反對通過。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，參議員原本希望去年底就能通過這項法案，但共和黨議員對眾院增添部分條文有意見。加上參院當時忙著處理美國總統川普彈劾案，因此直到今年5月才再通過自提法案的版本。（編輯：郭中翰）1090528