美驅逐艦航經西沙群島　再度挑戰中國主權聲索

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國海軍今天再度挑戰中國在南海的主權聲索，將勃克級（ArleighBurke）導向飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89）駛向西沙群島（Paracel Islands）附近水域。美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍軍艦上個月已二度通過南海水域，挑戰中國對西沙群島和南沙群島（Spratly islands）的主權聲索，今年3月也在西沙群島附近執行另一項類似任務。華府和北京之間正因一連串問題緊張關係加劇，包括中共意圖對香港施加更大控管，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情究責問題。美國海軍第七艦隊發言人榮科（Anthony Junco）發表聲明說：「在國際法的規範下，馬斯廷號於5月28日（當地時間）在西沙群島行使自由航行的權利。」聲明中強調，藉由執行這次任務，美國證明了中國無法合法聲索這些水域的主權。美國海軍官員指出，馬斯廷號駛入西沙群島的永興島（Woody Island）和高尖石（Pyramid Rock）12海里範圍內。中國在永興島設有機場，過去也曾讓戰略轟炸機在此降落。美國國防部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）日前透露，中國軍艦4月14日在「正在公海執行例行任務」的馬斯廷號附近執行「危險且不專業的行動」。中國、越南和台灣都是西沙群島的聲索國，美國長期以來一直表示北京透過在當地部署軍事硬體設備並建造軍事設施，將南海水域的西沙群島軍事化。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090529