非裔男遭警壓頸亡 弟嘆：為20美元受私刑真不值

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，觸發反種族主義示威潮。死者弟弟菲洛尼斯．佛洛伊德的悲傷今天感染了美國國會，他激動陳情，要求國會議員別讓佛洛伊德白白犧牲。菲洛尼斯．佛洛伊德（Philonise Floyd）哀嘆佛洛伊德（George Floyd）「不值得為20美元（約新台幣600元）喪命」，他把佛洛伊德的遭遇稱為「私刑」。46歲的佛洛伊德5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）涉嫌使用一張20美元偽鈔購物，警方前來處理時，一名白人警察以膝蓋壓住他的後頸將近9分鐘，手無寸鐵的佛洛伊德最終喪命。他的死在全美及數國引發反種族主義示威潮。路透社報導，聯邦眾議院司法委員會為此案舉辦第一次國會聽證會，審視種族不平等和警察暴力現象。比佛洛伊德小4歲的菲洛尼斯來自德州、離休士頓不遠的密蘇里市（Missouri City），他在聽證會上陳述，聲音因情緒激動顯得沙啞。他說：「他們對我哥動私刑。那是光天化日下發生的現代私刑。」菲洛尼斯邊拭淚邊說：「他的生命很重要。我們所有人的生命都很重要。黑人的命也是命。」民主黨居多數的眾議院正在推動立法進行大刀闊斧改革，可能於7月4日美國獨立紀念日之前表決；而在聯邦參議院占多數的共和黨人也正草擬另一版本的法案。菲洛尼斯表示：「喬治（佛洛伊德）那天沒傷害任何人。他不值得為20美元喪命。我要問你們，那就是黑人的價值嗎？20美元？現在是2020年。真是夠了，希望一切到此為止。你們（的職責）是確保他的死不會白費。」目前還不清楚民主黨及共和黨是否能拋開兩黨間的歧異、通過一項總統川普願意簽署的法案。數名共和黨籍議員承諾會合作，並表態支持一項重要條款，縮減保護警察免受民事賠償訴訟的「有限豁免權」（qualified immunity）。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）稱縮減「有限豁免權」是「不切實際的想法」，她說川普可能會以一道行政命令在種族及警方執法上採取行動方針。麥肯內尼表示，川普政府已快要完成防制警察暴力的計畫，可能近日就會公布。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090611