美羅斯福號調查落幕 為官兵請命前艦長不予復職

（中央社記者周世惠舊金山19日專電）美國海軍官員今天表示，羅斯福號航空母艦的武漢肺炎疫情風波已完成調查，認為前艦長克勞齊上校的處置措施危及艦上官兵安全，決定不予復職。美國海軍部於4月2日解除克勞齊上校（Capt.Brett Crozier）羅斯福號航空母艦（USS TheodoreRoosevelt）艦長一職，海軍官員今天表示，克勞奇將被重新指派職務，且未來不具擔任指揮職的資格。政治新聞網站Politico今天報導，這等同是結束克勞齊的海軍職涯。「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，現年50歲的克勞齊先前也染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），他康復後回到與家人在聖地牙哥的住所。美國「海軍時報」（Navy Times）曾於4月5日報導，克勞齊接受暫時性的工作，轉任太平洋艦隊幕僚職務。羅斯福號於3月27日停泊關島之後陷入武漢肺炎疫情。克勞齊上校於3月30日寫了一封電子郵件給美國海軍部高層為艦上官兵請命，因為信件外流，經美媒曝光後成為社會矚目事件，克勞齊遭時任海軍部代理部長的莫德里（Thomas Modly）解除職務。而莫德里隨後特地登上羅斯福號，在艦上尖酸刻薄批評克勞齊引發公憤，最後莫德里也黯然下台。海軍讓羅斯福號約4800名官兵分批下船，在關島隔離檢疫，全船檢測後有超過1200人確診，且有一人病故。羅斯福號已於5月底重返大海。今年4月，海軍官員原本有意建議克勞齊復職，但海軍代理部長麥佛遜（James E. McPherson）要求進一步調查，海軍軍令部長吉爾迪上將（Mike Gilday）展開後續調查行動。目前調查已經全部完成，吉爾迪今天告訴媒體，海軍認定克勞齊跳過指揮鏈中的重要環節，他採取的處置措施危及艦上官兵的安全，包括取消船上部分隔離措施，讓染疫的船員與未染疫的船員混在一起。吉爾迪表示，克勞齊反而應該要設法把染疫官兵移轉到關島岸上可用的旅館房間，克勞齊的作法優先考慮舒適而非安全。克勞齊在佛羅里達州飛行學校的室友歐頓（BrettOdom）對克勞齊的處理方式感到驕傲，他認為整個情勢只有克勞齊一人保持冷靜、清醒和前後一致，而且克勞齊的防疫建議後來被海軍採用。他說：「對於海軍而言，這是令人傷心的一天。」羅斯福號艦上一位士兵的母親巴斯（ElizabethPaz）說：「不管從哪個面向看，都有不公平的地方，克勞齊曾有傑出的職涯，而且沒有做錯事，他做對事情卻被處罰，真讓人傷心。」（編輯：周永捷）1090620