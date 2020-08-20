🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新頭殼 navigate_next 國際.

歐巴馬：川普把總統職當實境秀　美民主危在旦夕

中央社
calendar_today2020-08-20 17:15:22

▲川普與歐巴馬。（圖／翻攝自 Newsweek ）
▲川普與歐巴馬。（圖／翻攝自 Newsweek ）
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國前總統歐巴馬今天痛斥他的繼任者、現任總統川普高度不適任，敦促民眾把票投給民主黨總統候選人拜登，指稱唯有這麼做才能確保美國民主制度能夠延續下去。

路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬（Barack Obama）在第3晚的民主黨全國代表大會中表示，「我從未指望我的繼任者會擁抱我的遠見或延續我的政策。但我確實期望，為了國家好，川普也許會展現認真對待這份工作的意願，會感受到總統職務的重擔，並會對託付給他的民主制度找到某些尊重」。

「但他從未醒悟。迄今幾乎4年的時間中，看不出他有意願投入工作，找出妥協辦法，或利用至高無上的總統職權幫助自己或家人以外的人。對他來說，總統職位只是另一個滿足他追求目光焦點的實境節目。」

「川普沒有隨著總統職位而成長，因為他沒這方面的本事。」

歐巴馬認為，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）奪走17萬條美國人性命、隨之而來的經濟衰退扼殺數百萬個工作機會，到美國民主原則在海內外受到重挫，川普都必須負起責任。

歐巴馬的批評已招致川普在社群網站推特（Twitter）開罵。川普用全大寫字母寫說，歐巴馬一直等到民主黨總統參選人一個個退出之後，才出面替拜登（Joe Biden）背書，足以見得歐巴馬對曾擔任自己副手8年的拜登出任總統也存有疑慮。

然而，歐巴馬今天毫不保留地力挺民主黨總統、副總統候選人拜登、賀錦麗（Kamala Harris），說兩人「真的關心所有美國人，也深切關心美國民主」。

77歲的拜登昨晚正式獲得民主黨提名，將於11月3日總統大選中挑戰74歲、共和黨籍的川普。

59歲的歐巴馬不吝於稱讚曾任他副總統的拜登，說拜登已成為他的「兄長」，「8年期間，無論我遇到什麼重大決定，喬（拜登）永遠是最後一個離開的人」。歐巴馬表示，拜登「讓我成為更好的總統，他的人格和經驗會讓美國成為一個更好的國家」。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090820

關鍵字

川普 歐巴馬 美國

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

邱建富酸縣長成防疫破口　王惠美：7成民意挺精準篩檢

邱建富酸縣長成防疫破口　王惠美：7成民意挺精準篩檢

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]侯佩岑「戒3類食物」打薄虎背熊腰　連皮膚都變好、體重瘦超快

侯佩岑「戒3類食物」打薄虎背熊腰　連皮膚都變好、體重瘦超快

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽