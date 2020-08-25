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痛批韓美聯合軍演　朝鮮新報：北韓隨時準備報復

中央社
calendar_today2020-08-25 19:01:06

▲北韓嗆聲會隨時監視「挑釁者」的一舉一動。（圖／翻攝自《紐約時報》）
▲北韓嗆聲會隨時監視「挑釁者」的一舉一動。（圖／翻攝自《紐約時報》）
（中央社首爾25日綜合外電報導）南韓與美國18日起舉行年度聯合軍演，總部設於日本的北韓政權傳聲筒朝鮮新報今天刊文警告，北韓軍方隨時監視「挑釁者」的一舉一動，並隨時準備報復。

韓聯社報導，朝鮮新報今天以「自重為安全度過8月之鑰」為題刊出報導，批評南韓與美國不顧北韓反對強行舉辦聯合軍演的行為，指責兩國在現在這種敏感時機，「專做這種會搞砸一切的魯莽玩火行為」。

報導警告，「別忘記朝鮮（北韓）軍隊隨時都監視著這些發起進犯北韓軍演的挑釁者的一舉一動」，若敵軍將北韓視作打擊目標，北韓隨時做好進行報復打擊的準備。

文中也提及北韓6月曾規劃對南韓軍事行動，指出兩韓緊張情勢延續至今，警告最好別再刺激北韓，「不知反省的南朝鮮（南韓）當局的誤判與專橫，可能導致北南（兩韓）關係陷入更大危機」，要求南韓自重。

朝鮮新報13日也曾刊出報導批評韓美聯合軍演，指此舉可能引發戰爭；北韓對外宣傳週刊「統一新報」17日也曾報導南韓市民團體對聯合軍演的反對意見。

不過，主要對北韓境內宣傳的官媒，目前都仍未對今年韓美聯合軍演發表官方批評意見。

韓美今年首場戰區級聯合軍演規劃在18至22日舉行第一部分的防禦演習，24至28日舉行第二部分的反擊演習。

而相對於北韓對外宣傳媒體的強硬態度，南韓統一部則保持在國際制裁範圍以外維持與北韓交流的立場。

統一部今天表示，北韓正遭遇國際制裁、疫情及水災等三重困境，今年上半年對中國貿易額較去年同期減少67.2%，產業規模也萎縮，南韓將持續透過人道合作、社會交流及小規模貿易拓展兩韓合作。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090825

關鍵字

挑釁者 北韓

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