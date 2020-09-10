不滿中共有計劃種族清洗　英議員簽署聯名信譴責

劉曉明曾上英國廣播公司（BBC）節目「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）否認新疆有集中營，表示「現在有許多針對中國的虛假指控」。他還表示，多數維吾爾族人都能安居樂業，在中國境內，少數民族享有平等待遇。
這封聯名信由工黨議員麥多納（SiobhainMcDonagh）發起，包括自民黨黨魁戴維（Ed Davey）、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）等人簽署，是英國對中共迫害維吾爾族迄今最高層級的譴責。
英國「金融城早報」（City AM）報導，信中指出，維吾爾族穆斯林被押上火車送往教育營的「驚悚」畫面，與「德國納粹集中營的歷史畫面」有相似之處。麥多納表示，西方國家有責任挺身而出，阻止中共進行種族清洗。「當世界看到如此多嚴重侵犯人權的證據時，沒有人能視而不見。」
英國外交大臣拉布（Dominic Raab）7月曾指控北京對維吾爾族犯下「嚴重侵害人權的罪行」。然而，英國政府並未針對新疆再教育營對中國進行正式制裁。
相較下，美國通過「2020年維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020），多次對新疆高官開鍘，包括凍結在美資產與限制入境。（編輯：馮昭）1090910