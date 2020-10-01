美封殺TikTok歐洲照瘋　英國挪威尤甚

（中央社倫敦30日綜合外電報導）美國以國安理由打算封殺中國的手機應用程式TikTok，但在歐洲是全然不同景觀。1/4的英國人每個月都要用TikTok，1700萬人每天要用超過1小時，挪威人對TikTok也上癮很深。