菲律賓疫情嚴峻　總統杜特蒂支持率仍創新高

（中央社馬尼拉5日綜合外電報導）菲律賓感染武漢肺炎人數居東南亞之冠，頑強的疫情危機也重創經濟，並造成數百萬人失業。但根據今天公布的最新民調，菲律賓總統杜特蒂的支持率仍創下歷史新高。
菲律賓衛生部今天通報，過去24小時境內新增2291起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計染疫人數攀升至32萬4762人；另新增64名患者不治，累計死亡病例達5840例，在東南亞國家當中僅次於印尼。
不過，根據民意調查機構「亞洲脈動」（PulseAsia）9月對1200名菲律賓成年民眾所做的面對面意見調查，杜特蒂（Rodrigo Duterte）的表現和性格雙雙獲得91%的受訪者支持，兩項支持率皆分別由去年12月調查時的87%和83%攀升。
路透社報導，菲律賓過去幾年名列全球成長最快經濟體，但世界銀行（World Bank）預測，菲律賓今年經濟將萎縮6.9%，這會創下1980年代以來最大衰減幅度，也比馬尼拉當局預估的萎縮5.5%更糟糕。
亞洲脈動總裁霍姆斯（Ronnie Holmes）接受電視訪問時表示，杜特蒂大受菲律賓人支持，顯示民眾將經濟萎縮歸咎於疫情帶來的衝擊，而非政府處理不當。
這份民調是在菲律賓首都馬尼拉市區和附近進行，當地已部分鬆綁嚴格的防疫限制措施，以試圖活絡經濟活動。
煽動性強的杜特蒂曾承諾，將提供民眾免費的武漢肺炎疫苗，並優先讓窮人施打，其次是中收入階層、警察和軍人。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1091005