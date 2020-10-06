不堪疫情打擊　埃克森美孚宣布歐洲裁員1600人

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國石油及石化業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）今天宣布，將在歐洲裁減1600人，占歐洲總人力的11%，以因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引發的經濟衝擊。