不堪疫情打擊　埃克森美孚宣布歐洲裁員1600人

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國石油及石化業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）今天宣布，將在歐洲裁減1600人，占歐洲總人力的11%，以因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引發的經濟衝擊。
總部在美國德州的埃克森美孚聲明指出：「2019冠狀病毒疾病對本公司產品需求所造成的衝擊，增加了公司提升工作效率的急迫性。」
埃克森美孚表示會於2021年底前裁減1600名人力，但未提供更多細節，僅說：「對各國造成的影響，將取決於公司在當地的商業足跡和市場狀況。」
埃克森美孚全球僱用7萬5000名員工，歐洲1萬4000人。埃克森美孚說，歐洲仍是公司營運重要一環。
法新社報導，埃克森美孚並非唯一遭受新型冠狀病毒危機和市場轉移影響的能源業者。
荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）上週宣布，為降低成本，將於2022年底前大砍總人力10%以上的9000個職位。
英國石油公司（BP）同樣宣布裁減15%員工，合計約1萬人。
油田服務公司施倫柏格（Schlumberger）7月宣布營收成果時，也表示將資遣超過2萬1000名員工，等同於員工總數的1/4。（實習編譯：林岳鋒/核稿：蔡佳敏）1091006