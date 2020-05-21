大量「機器人帳號」加好友！作家曝超瞎共通點：全都喪偶

▲顏擇雅發文全文。（圖／翻攝自顏擇雅臉書）

社群網路盛行的自媒體時代，網軍和假帳號的問題越來越受到重視。作家顏擇雅今（21）日就透露自己近期收到許多「機器人帳號」申請臉書好友，雖然這些假帳號都有上傳生活照，還有一些簡單的自我介紹，但還是很容易被看出來其實是假的。而最好笑的共通點就是，這些機器人帳號都註明喪偶，讓顏擇雅笑稱有大量人妻虛構地「被死亡」，簡直是大屠殺。總統府日前疑似遭到駭客入侵，許多檔案外流引發討論。而其中一個外流檔案中有提到「臉書上若有像顏擇雅等論述佳的 PO 文，可以下廣告或大量轉傳」，讓顏擇雅意外成為話題。對此，顏擇雅解釋自己的貼文經常被媒體轉載，但是下廣告倒是沒看到過。事實上按照臉書規定，個人貼文並沒有辦法下廣告，粉專分享後再推廣貼文也不行。不過顏擇雅進一步透露自己臉書最近遇到的不尋常現象，那就是自從 4 月「香港大逮捕」、港府一口氣拘捕了民主黨創黨主席李柱銘等十五位泛民主派政治領袖後，顏擇雅便開始收到許多機器人帳號發出的好友申請。顏擇雅更列出這些機器人帳號的共通點：1.出生地絕大多數是香港，少數是北京上海廣州，最近也遇到西藏的。但目前居住地都是歐美。2.職業都不錯，醫生啦，跨國企業工程師之類的。3.成立不久的頁面，臉友看來是亂加，互動少，跟顏擇雅之間也沒有應該要有的共同臉友。4.生活照多張，要不在演講，要不就是在喝紅酒，看起來一副有品味，有自信，有國際觀的樣子。5.照片看來都是乾乾淨淨中年男子，都註明喪偶。顏擇雅不禁笑稱，在這個機器人大軍背後，有大量人妻在虛構世界 「被死亡」，簡直大屠殺。更幽默表示，如果真和這些機器人帳號聊天，說不定「可以聽到各式各樣夫妻被死亡拆開的感人故事」。（編輯：倪浩軒）