新北捷運藍線新成屋該選哪？網力推「1地區」：唯一機會

▲土城。（圖／取自臉書社團「我是土城人」）

在寸土寸金的台北市內置產，似乎是許多人遙不可及的幻想。因此近日就有網友在網路上發文表示疑惑，「那如果是想買在新北捷運藍線的新成屋，該選哪裡？」沒想到網友們力推「 1 地區」，更直呼「那邊的房子可能是唯一機會了」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「想要購買新北市捷運藍線新成屋」的文章表示，自己想要「權狀約 30 坪左右，單價 40 萬內，步行捷運站約 10 分鐘內，獨立廚房，正 2 房都有對外窗，沒有暗廳，公設比 33% 內的社區大樓新成屋」，他更帶著希望詢問「若排除不良建商外，有哪裡可以選擇？」此篇文章一出，網友們一面倒直指「新北土城」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「沒限制的話，土城有」、「應該就只有土城了」、「土城醫院對面重劃區好像有蓋好的了，可以去看看」、「土城唯一機會」、「土城這兩年似乎慢慢在上漲中」、「海山到土城站這一帶有不少新建案」。對此信義房屋土城重劃店店長陳威廷認為，土城目前當地單價約 40 萬，也就是總價 1100、1200 萬左右可以買到 2 房車位的新成屋，價格相對親民，而且，由於土城重劃區還在發展中，房市現在還處於起漲點，未來房價有補漲空間，現在購屋「不怕會買貴」。（編輯：王柏文）