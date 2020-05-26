男衝超商領口罩卻沒了！店員一講原因臉垮掉：還有這樣的

新冠肺炎疫情持續蔓延全球，我國政府目前仍持續實行「口罩實名制」，民眾不僅可以在藥局買到口罩，也能網路預購後再至超商及超市取貨。近日，就有網友分享自己去超商領口罩的時候，結果發現竟然領不到，一問原因整個傻眼，貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「自己去超商領上禮拜預購的口罩，結果去原本預定的門市領不到口罩，在機台前面操作半天都無法列印單，結果一問店員才知道，他們店過幾天要裝潢了，擅自把我預購的口罩轉到鄰近的門市，真的很傻眼，口罩系統沒有任何簡訊通知我要去另一間門市領取啊」。
貼文一出，網友紛紛回應「我也是，上次也直接被換到別間門市」、「是所有包裹都收不了，不是只有口罩」、「因為門市裝潢感覺可以改，但是沒告知不太好」、「裝修轉移包裹件很正常，但應該告知會更好」。
不過，也有網友表示自己曾經被換過門市，但打開健保署 APP 口罩系統有見到通知表示「預購選定之門市因營業時間調整以致無法於原門市領取口罩，遇此情形，超商將主動調整至鄰近門市取貨，調整後的門市資訊可於 emask 口罩預購頁面進行查詢，造成您的不便請見諒。」因此民眾在預購口罩後，仍要登入 APP 查看是否有變更取貨資訊，以免白跑一趟。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。