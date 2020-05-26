全聯結帳常常很久！「櫃檯情境劇」曝光　客笑翻：超真實

▲網友設定全聯結帳情境劇。（圖／翻攝 PTT）

▲網友設定全聯結帳情境劇。（圖／翻攝 PTT）

連鎖量販店「全聯福利中心」商品應有盡有，加上時不時的優惠，堪稱是「超市界的霸主」，不過，為人詬病的「結帳速度」在網路上討論度仍居高不下，近日，就有網友自製「全聯結帳櫃檯情境劇本」，結果貼文引發廣大熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出，全聯結帳情境是這樣的，一位客人走到櫃檯時，有一位三寶客人跟我共兩人在排隊等結帳，結帳時店員問三寶客人「有會員卡嗎？」此時客人翻了翻皮包回應「欸....沒帶到」店員在回「那要報電話號碼嗎？」於是又這樣一來一往，因為咬字不清等等，電話數字打了又打，就浪費了三分鐘，後面就塞滿了人。第二個情境是，有一位客人正在結帳，一共是 978 元，然後客人準要使用電子支付結帳，感覺比較快又有點數累積，結果客人掏出手機之後，手機太舊 APP 卡超久，進入 APP 又按錯，等到可以刷條碼的畫面的時候，已經過了三分鐘以上，此刻輪到我結帳時，後方已經排了 4 、5 位客人，於是店員看了看人龍，就按下「請支援收銀」。貼文一出，網友紛紛回應「這個情境劇真的好笑 XD 」、「哈哈哈我要笑死了，也太詳細」、「原來這就是請支援收銀的由來」、「看完都要支援收銀了」、「也太有畫面了吧」、「你的情境劇好有畫面」、「你念全聯系喔？」、「太有畫面了啦！我真的要笑死了」事實上，對於不少人抱怨全聯結帳很慢一事，全聯先前也表示，為加速結帳速度與保障個資安全，自今年 10 月 1 日開始，取消報電話號碼累積點數服務。另全聯也提醒顧客於門市消費完後應勤洗手，並推動使用「 PX Pay 」非接觸性支付方式，自 4 月 10 日至 7 月 2 日期間，享點數 2 倍送活動，用「 PX Pay 」消費滿 100 元即贈 6 點福利點（含原 3 點）。（編輯：張嘉哲）