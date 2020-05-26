他結紮四日後復工！藥效退後痛到「快見佛祖」：蛋蛋哀傷

現在不少夫婦不想生小孩，為了「一勞永逸」男生會選擇去動絕育結紮手術。有位男網友就分享自己的親身經驗，透露自己動完結紮手術後在家休息四天，第五天回去上班，卻發現消炎止痛藥吃完之後，只要一直走動就會很難受，像是「有人一直在踢我下面」，讓男網友笑稱自己痛到快去見佛祖。有位男網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，呼籲所有打算結紮的男性朋友，最好選在冬天再去動手術，不然就是你的工作能夠長坐在辦公桌前吹冷氣，才能熬過術後恢復期。原 PO 分享自己的親身經驗，動完結紮手術後休息了四天，醫生開的發炎藥止痛藥都吃完了，他便回去上班。原 PO 透露自己是在鐵工廠做熱處理，工作時間必須一直走動搬重物，工廠內的溫度也很高。結果原 PO 的傷口不斷傳來不適感，像是「有人一直在踢我下面」，小腹和下體部位都痛到不行，一整天走路都一拐一拐的，痛到差點「要去見佛祖」，大熱天裡甚至痛到瘋狂冒冷汗，讓他直呼術後幾天有吃止痛消炎藥所以沒什麼感覺，想不到原來會這麼痛。許多男性網友看完文章感同身受，仿佛也能體會到那股「蛋蛋的哀傷」，紛紛留言回覆說，「辛苦了，我之前去結紮請了一星期的特休」、「汗腺發達的要保持乾燥倒是真的」、「真男人給讚」、「我要給我老婆看這篇」、「關鍵應該是搬重物，一般都會建議術後避免激烈運動」、「太恐怖了，我怕怕」、「我悶痛快一個月才開始無感」。不過也有其他結紮過的網友認為疼痛感沒有那麼強烈，只能說每個人體質不同，對痛感的主觀感受不同，術後的恢復情況也不同，難以一概而論。（編輯：倪浩軒）