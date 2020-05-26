女28歲存款不到兩萬！網一看「真實財產」傻了：迷惘什麼

▲一名女網友分享自己的經濟狀況。（圖／翻攝 Dcard ）

理財規劃是每個人的人生課題，透過自行投資及運用，總能把小筆資金轉換成大筆存款！不過，就有女網友透露，自己 28 歲存款至今卻不到兩萬元，之後她也揭露自己的財富狀況，卻讓不少網友傻眼。先前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己 28 歲是即將奔三的年紀，但近期卻對人生感到很迷惘！她透露，自身目前工作穩定，月薪在 35-42K 間，住在南部，身上無學貸、卡債、車貸等壓力，家裡雙親也不用扶養。原 PO 指出，自己在讀書時期因為家人安排，就買了儲蓄險，加起來總共 50 萬左右，而去年更買了房子，雖有家裡資助一點頭期款，但身上背了 30 年的貸款，一個月要繳 10K 多。其他生活開銷，包括牙套、寵物等等，還要再多支出 1 萬左右。女網友坦言，「雖然生活過得去，但我很清楚，現在的我，其實是算負債吧！因為我沒有可隨時挪用的預備金，也就是說，我今天只要一個出事不能夠上班，就完了」。這樣的情況，也讓她好奇發問「因此今年的我特別迷惘，有好一陣子都在想，這麼早買房會不會太衝動了？ 28 歲這樣子的我，好嗎？合理嗎？不知道有沒有跟我一樣的卡友可以分享……」。問題一曝光後，就引來許多網友回應，但不少人反而認為原 PO 其實並不差，「反過來想..有的人到 28 歲還沒房子呢⋯⋯」、「房子就是你的資產啊！不必後悔，最可憐的是一堆存款要上不下，還沒辦法買房的」、「放心，這狀態還不錯，只是差在少了一點現金以及月收入低一些」、「有五十萬儲蓄險又有房，還不到迷惘的程度吧？」、「看到標題以為也有人跟我一樣很欣慰，結果看完內文，都有房子了啊」。不過，也有其他人給予原 PO 建議，直言「儲蓄到期有50萬閒錢可投資或運用，房貸壓力沒那麼大，妳薪資繳完後，還有剩餘金錢可用」、「買房是好事，但你的糧倉（存款）存量偏低，可能需要好好審視一下開支」、「房貸才一萬很可以啊！你現在要做的是，多去增加自己的能力（進修），這樣才能提升薪水或是跳槽」。（編輯：陳雅雲）