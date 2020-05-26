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心疼阿婆賣水果！女霸氣狂掃4包　「真相」全場臉綠了

編輯中心/綜合報導-2020-05-26 23:40:31
▲一名女網友分享自己在水果攤受騙的故事，而引起許多人討論。（示意圖，與本文無關／翻攝 Pixabay ）
台灣路上都能看到不少水果攤販，而攤位販賣的現切水果由於便利又營養的特點，都能吸引許多民眾消費。不過，就有女網友指出，自己某日看到一名阿婆大熱天在賣水果，因此就暖心幫忙買了幾包，但下秒知道「真相」後，讓她當場氣炸狂罵。

有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己前幾天買東西經過水果行時，就赫然發現攤位上有一袋袋的現切水果，而憶起高中時代的回憶。

然而，原 PO 透露，之後自己在停車場就發現不遠處有一個阿婆在賣現切水梨，她坦言認為阿婆十分辛苦，當天又是大熱天，於是就自掏腰包買了 4 袋水梨回家，「阿婆很開心說很甜哦～我也很開心」。

但女網友回到車上，一口咬下水梨時，竟然發現全部都是「醃蘿蔔」，這讓原 PO 崩潰直呼「我絕對沒有看錯！她牌子是寫現切水梨，保證甜還什麼的，而且一包還跟我收 60 欸！我買四包還假好心說算我 200 就好」。

▲女網友分享自己買現切水梨遇到詐騙的故事。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲女網友分享自己買現切水梨遇到詐騙的故事。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
 

貼文一曝光後，就引來許多人回應，「被阿婆耍了！薑還是老的辣」、「雖然買到這種很生氣，但還是很想笑」、「阿婆大都是老江湖」、「太不老實了！是我會回去罵+退貨！根本就詐騙啊！水果就水果掛羊頭賣狗肉用蘿蔔騙」。

有同樣經驗的網友也留言，直言「看到一半就猜買到菜頭，還真的勒！我也被騙過！唉，也是一個老阿婆～但不是同個地方。我現在強烈懷疑有阿婆集團」、「那個阿婆在當地也是很有名，而且都是久久出來擺一次」。（編輯：陳雅雲）

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