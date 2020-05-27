疫情後重啟！東京迪士尼推建議守則：搭雲霄飛車請勿尖叫

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布將在 6 月 7 號推出境內管制鬆綁的防疫生活新規範。其實不只台灣，許多國家都陸續在規劃「解封」後的重啟措施，日本主題樂園協會就推出一份疫情後規劃指南，獲得包括東京迪士尼樂園在內的多家業者支持。指南中對於疫情後的樂園重啟給出多項建議，其中包括建議民眾搭乘雲霄飛車時請勿尖叫。根據日媒《SoraNews24》報導，由於受到疫情影響，東京迪士尼、日本環球影城等知名遊樂園的收入大減。如今疫情趨緩，遊樂園方當然都很期待盡快重新回復正常營業。而日本主題樂園協會便推出了一份疫情後重啟規劃指南，指南對於園方和遊客都給予了許多建議，這份指南也已經獲得包括東京迪士尼在內的知名業者支持。這份規劃指南中的大部分措施都很常見，像是遊樂園的入口處必須管制，確保每位入園遊客的體溫沒有發燒，鼓勵民眾使用無須現金的線上支付系統，建議遊客配戴口罩等等。但是有幾項建議比較特殊，像是建議遊客搭乘雲霄飛車或鬼屋等較刺激的遊樂設施不要尖叫，免得造成飛沫傳播，便被認為不近人情，有點難以配合。不過目前這只是指導性建議，並沒有強制性。所以無法控制自己尖叫的民眾，也不必太擔心因此被拒於門外。（編輯：倪浩軒）