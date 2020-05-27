記者憂「現場民眾未戴口罩」　秒遭打臉：你的攝影師也沒

刮別人鬍子之前，別忘了把自己的鬍子刮乾淨！新冠肺炎疫情趨緩，許多國家都陸續在規劃「解封」後的重啟措施，而民眾回到正常生活的過程中卻也意外引發一些爭議。美國《MSNBC》新聞網日前一位記者在威斯康辛州（Wisconsin）的景點連線報導時，憂心指出現場民眾多未戴口罩。結果卻遭到路人反嗆，「你的攝影師也沒戴」，登時場面尷尬。《MSNBC》一位男記者日前在威斯康辛州的 Lake Geneva 現場連線報導，由於該處是當地知名觀光景點，政府又剛宣布解封不久，所以連線報導時當地聚集了許多正在休憩的民眾。男記者在連線棚內主播時表示，這裡的民眾似乎不太擔心自己的安全，因為大多數的人都沒有戴口罩。結果一位從旁經過的路人立即反嗆，「你的攝影師也沒戴」，讓場面登時陷入尷尬。男記者當場只是聳了聳肩沒多說什麼，但之後有其他現場民眾將當天的照片分享在網路上，可以看見數位《MSNBC》的攝影師與工作人員都沒配戴口罩，而且彼此之間也沒有保持社交距離。當地的居民十分不高興，認為既然記者都沒有要求自己的攝影師戴口罩了，又憑什麼帶著指責的口吻評論這裡的人不擔心自己的安全呢？威斯康辛州的最高法院在 5 月 13 日駁回了州長延長居家隔離令的申請，因此該州的各項管制措施開始逐步解禁。所以媒體特別關注威斯康辛州的疫情是否因解除管制而受到影響，這才發生男記者現場連線、「擔憂」當地民眾未戴口罩的報導。媒體未必有什麼惡意，但在疫情仍未結束的敏感時期，只能說任何舉動都可能引起民眾的反彈。（編輯：倪浩軒）