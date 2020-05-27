失業女被錄取卻超怕！揭露「理由」過來人驚喊：我也是

▲網友指出，自己接到錄取電話，但感覺更加害怕。（圖／翻攝 PTT ）

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情影響，許多國家經濟也遭受衝擊，不少民眾不是被資遣，就是被迫放無薪假。不過，就有女網友指出，自己近期終於接到錄取電話，但聽聞消息後，卻感到十分害怕，而她一曝光原因後，就引來許多人共鳴。27 日有一名女網友於 PTT WomenTalk 版上發文，表示自己從二月開始失業到現在，雖然都有領失業補助金，但還是想立馬找到一份工作，而昨日曾面試過的公司就打電話來表示，可以下禮拜一就開始工作！但本應是好消息，原 PO 坦言「接踵而來的不是找到工作的開心，而是害怕！害怕自己不行，害怕接觸新環境，人事物都要重新開始....」。她指出先前換新工作也有這樣的感受，因此好奇提問大家「你們也會這樣嗎？」問題一曝光後，就引來許多網友回應，「會，開始幾天其實都會害怕」、「每個工作都有過渡期，加油」、「我懂，我也會很害怕，大概都要做個兩個月才能不要那麼緊張」、「會哦！剛到新環境會感到不安是正常的，我們可以同時害怕與前進，沒問題的，祝福您一切平安順利」、「你只是在緊張而已，人面對改變都會這樣的呀！今晚早點休息，緊張的時候就喝口水深呼吸，一切都會沒事的」。另外，也有同樣狀況的鄉民紛紛留言，「跟你一樣週一上班，失業找工作比較痛苦，找到懷疑人生了」、「+1 也是二月失業，下週一開始上班」、「週一開始上班 +1 一起加油」、「前幾天很害怕，但是第一天完全不緊張，就平常心而已，連老闆都問我為什麼我不會緊張」。（編輯：陳雅雲）