考上公職對履歷來說加分嗎？過來人抖出「1關鍵」：必勝

▲履歷。（圖／取自 PhotoAC ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。但是近日就有網友在網路上表示疑惑，「考上公職對履歷來說算是會加分的嗎？」沒想到就有過來人點出關鍵直呼「可達到公司徵人目的就是必勝」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「考上公職寫進履歷會加分嗎」的文章表示，「若哪天公職不想做了，要回歸私人企業，這段經歷寫進履歷，會加分嗎？至少證明還是唸書的料？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人分析了到底會不會加分的「 1 關鍵」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「應該還好，看你應徵什麼樣的職務」、「如果會計相關行業，有國稅局經歷會加分」、「律師寫司法檢查官的經歷還不錯啊」、「能考上至少不笨吧，不過會問為什麼不做了」，而有位過來人網友卻認為加分的關鍵不在於公職，而是經歷，「雖然我不是公司經營者，也沒有面試過人，不過公司營運的目標就是賺錢，徵才是希望找到適合的人選，所以你應該想的是，『經歷是否符合工作需求』，我認為不太會有人能從你考試很厲害，推導出『你能勝任這份工作』，但可以利用公職的經歷，帶出可以勝任這份工作的理由」。（編輯：王柏文）