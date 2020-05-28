港版國安法今通過！日本人抖出「2擔憂」：拜託救一下啊

▲中國大陸人大會上提出「港版國安法」。（圖／翻攝自《新華社》）

▲港版國安法通過的消息，也被傳至日本論壇《 5ch 》上。（圖／翻攝 5ch ）

▲「學民女神」周庭。（圖／翻攝周庭臉書）

港版國安法今（ 28 ）日於中國人大第 13 屆全國人大 3 次會議，以 2878 票贊成、 1 票反對、 6 票棄權，壓倒性通過。該消息已被傳至日本論壇《 5ch 》上，許多日本網友一知曉此事後，也提出最大 2 擔憂，而引起討論。中國人大第 13 屆全國人大 3 次會議，以 2878 票贊成、 1 票反對、 6 票棄權，壓倒性通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》（簡稱港版國安法）。香港特首林鄭月娥發聲明表示，歡迎人大通過決定，體現了國家對特區的關心，會全力配合人大常委立法工作，加強維護國家安全執法工作和公眾教育，並定期向中央提交報告。該消息也被傳至日本論壇《 5ch 》上，許多日本網友一看也留言直呼，「香港加油」、「一國兩制根本行不通」、「香港作為金融中心的地位結束了」、「不久的將來會主張『沖繩本來是中國領土』吧」、「香港人大家快逃！！！！泣」。留言區中，日本人在這起事件中，最擔憂的就是「港幣」以及學民女神「周庭」，直言「希望周庭沒事，萬一那樣的美少女被野蠻的當局逮捕監禁的話...」、「港幣要變廢紙了」、「救救周庭吧！因為可愛...昨天遊行應該被抓了吧...」、「香港完了！周庭桑沒事嗎」、「港幣，要變廢紙囉」、「港幣變廢紙～這很糟喔，會出難民」。（編輯：陳雅雲）