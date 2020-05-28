25歲前考上醫牙科都很賺？過來人揭「真實解答」全場驚嘆

▲網友提問， 25 歲前考上醫牙科都算賺嗎？（圖／翻攝 PTT ）

醫生對比其他行業來說，薪資來的比較優渥，也因此造成許多人都想考上醫科，躍升人生勝利組。不過，就有網友好奇， 25 歲前考上醫牙是不是都算賺？對此，就引來過來人專業解答。日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己先前看過其他人分享重考醫學系或牙醫系，該在幾歲之前考上才算是賺的。他指出，「好像有一個算法是 25 歲，也就是至少該把 25 歲設成一個階段，但是我忘記他是怎麼算的 QQ 」。這樣的情況，也讓原 PO 好奇向鄉民發問，「那如今再來問問各位看法，請問在今日與只會少子化更嚴重的未來，到底重考在幾歲前上醫牙是賺的呢？還是一樣 25 歲嗎？有沒有八卦？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中就有人秒點「 30 歲」，直言「其實我覺得30歲前考上都不虧，現在工作起碼都 60 歲以上了吧！一堆人都 65 退休，算一算還可以爽二十幾年」、「科技版不是有一篇說醫學系30歲還在讀的都常態」、「絕對不是 25 歲，應該是 30 歲」、「一年抵別人工作好幾年，算錢的話， 30 歲前都可」。不過，亦有其他人提出別的看法，「依現在的薪資水準，可能40歲前考上都是賺，內科類的做到 70 歲都沒問題」、「自己見過年紀最大的是 50 歲退休老師考上。 60 初開始職業。現在快 70 多也還在看診，沒啥問題。」。（編輯：陳雅雲）