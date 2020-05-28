直接不演了？他嘆「習近平整個走錯路」　台人抖出內幕

▲網友認為，習近平現在的策略是錯的。（圖／翻攝 PTT ）

港版國安法今（ 28 ）日於中國人大第 13 屆全國人大 3 次會議，以 2878 票贊成、 1 票反對、 6 票棄權，壓倒性通過。對此，就有網友指出「習近平整個走錯路」，而引起許多人討論。今日就有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示若是在 2008 年發生這件事，香港人應該不會這麼反抗，但現在中美貿易戰還沒結束，加上疫情大爆發，現在正是全球最反中的時刻！因此，原 PO 就納悶直呼，「突然搞這個給台灣看，擺明更反感吧！是根本性質的政治策略錯誤，是發現全世界反中情緒醞釀，乾脆不演了嗎」。問題一曝光後，就引來不少網友回應，但其他人反而提出不同看法，直言「對中國可能是錯路，對他的政權就不一定了」、「他想把中國搞成北韓也沒關係，因為他還是皇帝」、「他有內部壓力，不這樣做，被其他鬥掉」、「共產黨一直以來最在意的只有黨的政權，然後習更要鞏固他自己的政權」。甚至也有人認為，現在才是他的好時機，直言「這是他最好的時機吧！疫情造成世界各國沒空理他，他可以想幹嘛就幹嘛，反正賭輸了也無所謂，賭贏了直接千古一帝」、「現在才是好時機啊！別國經濟大爆炸」、「川普政局不穩，這個時候搞這齣時間抓的恰恰好」。（編輯：陳雅雲）