現在年輕人為何不喜務農？風向一面倒揭3關鍵：看看澳洲

▲農地。（示意圖／記者陳雅芳攝，2019.09.13）

當農夫務農，或許在大城市中比較少見，但在鄉間田野卻是稀鬆平常，老一輩的人們幾乎都有務過農的經驗，因此就有網友在網路上表示疑惑，「現在年輕人為何不喜愛務農？」沒想到網友的風向一面倒，紛紛直呼「那看看澳洲的台籍年輕人是哪來的」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「現在人不務農是因為吃不了苦？」的文章表示，「現在年輕一代，很多都不務農了，小弟聽過一種說法現在的人比較吃不了苦，去外面曬 10 分鐘的太陽就要卦急診了，所以這種說法，女生怎麼看」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，風向更是一面倒的揭露了「 3 點關鍵」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為「沒有田」、「看天吃飯、沒有休假」和「被歧視」才是 3 大讓人不會想務農的關鍵，「因為對農業沒有認識，而且又沒有地，現在種田的人是不是還是會先預設優先傳給自己的小孩，導致其實沒什麼田可買」、「北部種田，開玩笑嗎」、「重點是看天吃飯，務農錢不好賺」、「有人會提務農很好賺，但我是覺得好賺的只有少數，多數能持平已經很謝天謝地了，畢竟一個颱風或是豪雨可能你的損失就已經吃掉你今年泰半的營收了」、「農二代沒有人想去種田啦，除非真的別無選擇」。不過也有網友點出自身經歷，直呼「根本和年輕人吃苦無關」，「就是單純的不喜歡那樣的工作，之前我有一個老人家親戚，聽到我說『就是單純不想種田』，結果他老人家就一直嘮叨現在的年輕人都不行阿半點苦都吃不了，讓他更不喜歡種田這樣的工作。再說澳洲農場一堆年輕人，你跟我說吃不了苦，所以其實種不種田跟吃不吃的了苦沒有太大的關係」。（編輯：王柏文）