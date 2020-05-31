現在社會月收入多少才夠？學生一面倒揭真相：買房不是夢

▲有網友表示「月薪該賺多少才能買得起房子？」。（示意圖／取自 Pixabay ）

▲綜合網友意見表示，「月薪賺多賺少都不是重點，但投資理財絕對是要學的，才會有機會買房」。（示意圖／取自 pixabay ）

現今這個年代，台灣房價不論各地都越來越高，這讓許多無房的小資族或年輕人非常焦慮，擔憂未來的居所在何處，近日更有網友表示「月薪該賺多少才能買得起房子」，沒想到網友們一面倒的揭露真相指出「其實不是夢」，引起熱議。這位網友在網路論壇《 Dcard 》上 PO 出一篇「現在的社會到底月收入應該多少才是夠的？」的文章表示，「目前 26 單身，基本月薪 4 萬，下班後兼著做網拍副業 ，一個月努力一點可以再多個 1 至 2 萬收入，還有 20 萬左右的學貸，月收約 5 至 6 萬的數字看起來好像很多，但開始這樣忙碌的生活約 2 年，存款最近也才達到 45 萬」，原 PO 更接著表示自己最大的目標是在台中買房，可以真正擁有一個自己的家，但她也直言「房子真的好貴，覺得買房好遙遠，錢好難賺」。此篇文章一出，立刻引起大量網友紛紛留言「台灣房子真的太貴了，我覺得太不合理，我是覺得不要把錢都砸在房子上面，生活品質都沒有了，等你結婚又要養小孩就知道我的意思，一輩子都不敢中斷工作」、「看看自己薪水再看房價，算了，我繼續租房好了」、「在外面小公司上班，都不知道何時會沒工作，都不敢買房，若是有一天被炒或公司倒，我付不出房貸的話，房子會被拍賣吧」。不過綜合網友意見表示，「月薪賺多賺少都不是重點，但投資理財絕對是要學的，才會有機會買房」，甚至舉出自己的實際例子表示「 26 歲 4 萬我覺得還行了，我當年好像也才 3 萬多，我建議你可以花點錢在自我學習上，例如學股票之類的，我現在快 35 歲了，大概每個月賺 6 萬多，但股票去年就賺了 42 萬」、「沒有多少收入夠不夠的問題，純粹看你如何使用錢和管理錢，就像為什麼有人的工作是領 10k ，但他對錢一點觀念都沒有，錢一樣會流失掉」、「我覺得跟個人理財有比較大的關係，雖然我一個月存不到一萬，但是我 2 月到現在本金 10 萬在股市已經到 7 開頭了，我覺得要有錢主要是靠理財吧」、「現在努力賺錢根本不夠啊，也要學如何投資」。（編輯：王柏文）