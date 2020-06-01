台灣本土0確診「口罩預購卻秒殺」？網抖出真相：太無奈

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過，有網友就納悶，超商開放口罩預購後，卻發現許多店家都被秒殺，這讓他納悶到底為什麼？對此，就有許多人曝光真正原因。
綜合媒體報導，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將解禁，各通路可開使自由買賣口罩，而今（ 1 ）超商龍頭 7-11 下午 3 時開放民眾臨櫃預購，但首波所釋出的 2.5 萬盒，卻不到 5 分鐘就被搶光。
對此，就有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示 7-11 今天下午三點開放預購口罩，結果台北、新北都被預購秒殺。這樣的情況，也讓原 PO 好奇發問「現在台灣不是都 0 確診嗎？口罩預購怎麼還會秒殺？難道真的有人在囤貨？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多網友一看就指出問題，直言「廢話，全世界疫情結束了？在台灣過太爽」、「買一盒放根本沒差。疫苗不知道多久」、「全球疫情還在持續，轉賣仔自然很好賺」、「秋冬還有可能一波，你不囤嗎？」、「趁實名制還有乖乖買起來，省點用，撐過下一波沒問題」、「跟酒精衛生紙一樣，兩個禮拜後再去看看吧」。（編輯：陳雅雲）
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