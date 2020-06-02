台灣文化走下坡？他嘆「歌手演員全部挖」　眾秒曝1優勢

▲網友指出，台灣的文化輸出每況愈下。（圖／翻攝 PTT ）

台灣演藝圈一直以來都有不少演員、歌手，於國外大紅大紫。不過，就網友指出，台灣當年的娛樂文化相當知名，但反觀現在卻越來越慘，讓他好奇台灣到底怎麼了？對此，也引來許多網友熱烈討論。日前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示遙想當年，台灣的偶像劇風靡全亞洲，就連韓國編劇都說台劇版權賣多少，來嘲諷他們自己國內，「然後當時台灣歌壇就是華語代表的代名詞，紅遍整個中國」。但原 PO 話鋒一轉，就指出「所以現在當時的那些歌手才能去吃老本」。網友解釋，「連封閉的日本都有王心凌等等的，新加坡、馬來西亞華人紛紛來台灣出道，孫燕姿、阿杜、林俊傑、 BY2 等等，儼然就是華語流行文化中心，結果現在歌壇，只剩下玖壹壹、高爾宣，演員更不用說，一紅就被挖」。他也舉例最近的例子，像似因偶像劇《想見你》而一炮而紅的許光漢，立馬就與大陸公司簽約了。原 PO 無奈指出，台灣並非沒有好的劇本，但他坦言「演員斷層極大，紅的去對岸演，剛紅的也去對岸，台灣只能撿回收，最近幾部台劇，一堆長期在對岸的回來演」。這樣的狀況，也讓原 PO 好奇提問「日本有動漫、韓國有 KPOP 、中國有古裝、泰國有觀光，台灣現在有啥文化輸出嗎？從尼德蘭、西班牙到日治時期，台灣明明就是個多元社會，照理說文化應該很豐富啊！現在怎麼會變成這樣？有卦嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也都秒指問題，直言「說真的，仔細開始回想，真的是從中國開始挖之後就急速下滑欸」、「台灣自己不努力，不能怪中國挖腳，台灣人很愛炒短線，想賺大錢，可悲的是又不想投資」、「韓國願意花大錢，台灣連錢都不願意拿出來」、「主場市場小+都是中小企業沒資金=被別人財團企業碾壓」。不過，亦有鄉民點出台灣近幾年 YouTuber 實力不容小覷，「台灣的 youtuber 在這個中文使用者中是很厲害的」、「現在都是 YouTuber 當道啊啥劇本演員的都不重要啦」、「現在歌手被中國挖走後，剩下的都轉 youtuber 了」、「主戰場都變成 youtube 了」。（編輯：陳雅雲）