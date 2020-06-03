若當年消費券仿三倍券發法會更好？網一面倒笑嘆：罵超慘

因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，我國政府推出紓困、振興等方案，行政院昨（ 2 ）日宣布「振興三倍券」方案，擬定民眾將用一千元可換購三千元的振興券，但卻不能用於買股票及其他 11 類別的消費行為，因此就有網友在網路上表示疑惑，「若當年消費券仿三倍券發法會更好？」沒想到網友一面倒笑噴直呼「絕對被罵爆」，引起熱議。
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「消費券當年 1 千換 3 千 6 是不是就成功了？」的文章表示，「昨天早上記者會後，看到陸續有名嘴和政治人物，一邊批評消費券 3 千 6 是失敗的，一邊說三倍券將會成功帶動消費，我一直搞不懂 3000 要怎麼大於 3600 ？後來我想通了，原來是 1000 大於 0 ，所以消費券當年 1 千換 3 千 6 是不是就成功了？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至風向一面倒的笑噴，留言區蓋起高樓。
網友們認為，「即便消費券也收錢了，成效也不會太好，甚至會因為沒有前例而被罵得很慘」，「或許會，但是年底數據肯定會打臉」、「當年這樣搞，一定被罵更兇」、「笑死人，台灣的經濟體靠 2 至 3 千就能振興起來那也夠慘了」、「最後一定是跟消費券一樣的結果，差距不會太大」、「當年敢收一千還不被罵到地上」、「最後數字ㄧ定會做得很漂亮」、「三倍券最後一定會做出很漂亮的數字」。（編輯：王柏文）
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