「貓與警衛攻防戰」背後原因不單純　喵：朕挑人的！

可不是誰擋我，我都願意理他的咧！位於日本廣島縣的尾道市立美術館，在2017年時發現附近有隻黑貓Ken常會試圖入館，被警衛北北攔截下來，很快在網路上引起話題。但後來美術館員工發現事情不單純！





Ken雖然平時會在附近閒逛，但牠可是會挑時機的！朝日新聞日前在推特上寫著：「貓與警衛的攻防戰每每引起話題，其實Ken只有在警衛是馬屋原定雄先生時，才會試圖入侵美術館，而馬屋原先生只有在每年4次的特展時才會出現在美術館。」





這怎麼看都像是：Ken是為了馬屋原先生而來的吧？



