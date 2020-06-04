政府狂推三倍券能實質幫助振興？網民揭隱藏成本：太誇張

▲行政院於 2 日宣布「振興三倍券」方案，擬定民眾將用一千元可換購三千元的振興券。（圖／行政院提供）

▲消費券。（圖／翻攝PTT）

因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，我國政府推出紓困、振興等方案，行政院於 2 日宣布「振興三倍券」方案，擬定民眾將用一千元可換購三千元的振興券，但卻不能用於買股票及其他 11 類別的消費行為，因此就有網友在網路上表示疑惑，「政府狂推三倍券能實質幫助振興？」對此就有網友揭露出「三倍券」的隱藏成本直呼「太誇張」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「政府推三倍券真的能幫助紓困（振興）嗎？」的文章表示，「打著紓困（振興）的名號花一千元買三千元代幣的三倍券，美其名是紓困（振興），但又可以儲值悠遊卡、扣月票，一般消費又不給找零，這樣不就一堆人拿去儲值悠遊卡不然就拿來扣月票，是在紓困（振興）什麼？有沒有三倍券能紓困（振興）的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，引起熱議。網友們紛紛表示「薪資跟他國比沒什麼成長，結果發錢也比過去差」、「其實就是個儀式」、「都能找零了，能紓困就偷笑還振興」，而其中更是有一位網友點出三倍券的隱藏成本，他認為不論三倍券的實施是否成功，都已經先消耗的許多成本，「根本自欺欺人政策，發行票券，還要防偽功能，印刷成本何不公布？再來適用方式繁複，政府媒體要花很多時間宣傳使用方法，甚至有里長要親自教導長輩使用方式，這些都是無形的社會成本，如果這些時間省下來，可以為民眾做多少事？」。綜合媒體報導，實際上，三倍券對比起馬政府時代的消費券，行政院長蘇貞昌表示，這回行政費用也大幅降低，估算大約 9 億，是馬政府消費券 18 億的一半。而三倍券已經公告初步規範，但距離開始振興還有一段時間，防偽設計和限制細節還是很模糊。（編輯：王柏文）