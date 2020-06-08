女喝手搖點「去冰」被要求+5元！店員曝超佛真相：絕對給

▲網友點奶類飲品去冰卻被要求加五元。（示意圖／取自 tsunagujapan ）

台灣手搖飲品牌眾多，炎炎夏日讓不少人每天都要來上一杯，尤其台灣珍珠奶茶有名，奶類的飲品幾乎是每間店的招牌夯品。近日，就有網友分享自己去買手搖飲時，點了「去冰」，但卻被店員告知要多收 5 元，讓他非常不解，貼文引發熱議。原 PO 在「 Dcard 」貼文指出「今天剛好路過手搖店，突然想喝芋頭牛奶想說很久沒喝，就點了一杯，跟店員說要熱的時候，店員說要加 $5 ，我就說那去冰好了，結果也要加 $5 ，才發現原來有新規定，嗚嗚我的荷包在哭泣啊！」貼文一出，網友紛紛回應「啥鬼啊！去冰還要加五元喔」、「第一次聽到去冰要加錢欸」、「如果去冰要加錢的話我就不會點了」、「補的飲料有值那五元嗎？」、「去冰加五元？為什麼？」、「補那一點點 +5 元覺得不划算」、「我都點微冰，才沒幾顆冰塊，感覺就像去冰還不用錢」。對於這五元到底補在哪個地方？就有手搖店店員跳出表示「如果是鮮奶類的話，五元是補鮮奶不是茶喔」、「其實一般來說只有鮮奶類去冰要 +5 ，補的也是鮮奶」、「店員其實都會問要不要補五元加滿，不然就會只有八分，但補的是鮮奶不是茶類，通常客人絕對會給這五元」、「所有奶類補滿 +5 ，若不補滿大約 8 分滿，原因是公司也要考量人事成本的關係啦」。（編輯：張嘉哲）