驚見「一團毛球」急需救援　1公斤毛髮下是隻美萌貓！

國外一動物救援組織AHS’ Emergency Animal Medical Technicians接獲通報，有「一團毛球」急需救援。當時他們一看到牠的慘狀，真的猜不出來是什麼生物，還好在奮戰許久之後，救援人員成功讓一坨亂毛底下的美麗貓咪重獲新生！

▲經驗豐富的救援人員布列塔表示：「糾結的毛球已經大過牠原來的身體大小了，我從沒看過這麼嚴重的案例。」（圖／Arizona Humane Society）

動物救援組織一開始接獲通報，這隻被救援人員暱稱為毛毛的貓咪，在飼主過世後被發現，滿身糾結的亂毛看起來很糟。



