警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >新奇

驚見「一團毛球」急需救援　1公斤毛髮下是隻美萌貓！

文/寵毛網-2020-06-08 22:00:00
▲這一大坨亂毛全部糾結在一起，幾乎看不出其實是隻美麗的毛孩。（圖／Arizona Humane Society）
國外一動物救援組織AHS’ Emergency Animal Medical Technicians接獲通報，有「一團毛球」急需救援。當時他們一看到牠的慘狀，真的猜不出來是什麼生物，還好在奮戰許久之後，救援人員成功讓一坨亂毛底下的美麗貓咪重獲新生！ 

▲經驗豐富的救援人員布列塔表示：「糾結的毛球已經大過牠原來的身體大小了，我從沒看過這麼嚴重的案例。」（圖／Arizona
▲經驗豐富的救援人員布列塔表示：「糾結的毛球已經大過牠原來的身體大小了，我從沒看過這麼嚴重的案例。」（圖／Arizona Humane Society）

動物救援組織一開始接獲通報，這隻被救援人員暱稱為毛毛的貓咪，在飼主過世後被發現，滿身糾結的亂毛看起來很糟。 

毛毛或許也知道人類在幫助自己，即使在處理時會讓牠感到疼痛，過程中牠仍然非常配合。在一個小時的時間裡，他們移除了毛毛將近1公斤的糾結毛髮，連救援人員也稱讚牠：「在必須經歷這種痛苦之下，幾乎沒有貓咪可以像牠一樣，完全沒使用鎮定劑，毛毛真的是個很貼心的孩子。」 

▲在救援人員細心地幫助下，毛毛終於擺脫厚重糾結的毛髮。（圖／Arizona
▲在救援人員細心地幫助下，毛毛終於擺脫厚重糾結的毛髮。（圖／Arizona Humane Society）
▲剃下的毛髮，已是毛毛原來體重的四分之一重，想必對牠造成很大的負擔吧。（圖／Arizona
▲剃下的毛髮，已是毛毛原來體重的四分之一重，想必對牠造成很大的負擔吧。（圖／Arizona Humane Society）
幸運的是，毛毛在獲救後兩天，就找到了新的飼主，希望牠能在新家庭展開幸福生活！（編輯：李家慧） 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀