驚見「一團毛球」急需救援　1公斤毛髮下是隻美萌貓！

動物救援組織一開始接獲通報，這隻被救援人員暱稱為毛毛的貓咪，在飼主過世後被發現，滿身糾結的亂毛看起來很糟。
毛毛或許也知道人類在幫助自己，即使在處理時會讓牠感到疼痛，過程中牠仍然非常配合。在一個小時的時間裡，他們移除了毛毛將近1公斤的糾結毛髮，連救援人員也稱讚牠：「在必須經歷這種痛苦之下，幾乎沒有貓咪可以像牠一樣，完全沒使用鎮定劑，毛毛真的是個很貼心的孩子。」
幸運的是，毛毛在獲救後兩天，就找到了新的飼主，希望牠能在新家庭展開幸福生活！（編輯：李家慧）
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動物救援組織一開始接獲通報，這隻被救援人員暱稱為毛毛的貓咪，在飼主過世後被發現，滿身糾結的亂毛看起來很糟。
毛毛或許也知道人類在幫助自己，即使在處理時會讓牠感到疼痛，過程中牠仍然非常配合。在一個小時的時間裡，他們移除了毛毛將近1公斤的糾結毛髮，連救援人員也稱讚牠：「在必須經歷這種痛苦之下，幾乎沒有貓咪可以像牠一樣，完全沒使用鎮定劑，毛毛真的是個很貼心的孩子。」
幸運的是，毛毛在獲救後兩天，就找到了新的飼主，希望牠能在新家庭展開幸福生活！（編輯：李家慧）
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