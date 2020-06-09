本想送養小虎斑　家中白貓卻超寵溺牠：偶要收編當小妹！

家中每隻毛孩都能這麼和樂融融、相親相愛，身為主人一定也覺得幸福滿滿吧！日前羅馬尼亞一名男子索林和女友，帶著他們的白貓艾比和狗狗但丁，一起移居到新家，卻意外遇上了他們命中注定的毛孩！





本來沒有打算要再收編貓狗的索林，在家裡一切都安頓下來之後，聽到外面傳來一陣陣小貓叫聲。他和女友上街尋找許久，才在附近停車場見到小貓夏克斯，害怕地瑟縮在一輛車底下。



▲他們用夾克外套包著夏克斯，將牠帶回家。（圖／IG@2_white_walkers）

索林和女友花了一個小時的時間，終於將夏克斯從車底帶出來。膽小的夏克斯回家後只吃了一頓餐，就匆匆忙忙躲進冰箱後面，連續三天都不出來，只有在夜深人靜時，牠會偷偷出來吃飯喝水。索林也不急，就讓牠慢慢適應新環境，在他們細心照料之下，夏克斯終於願意出來走走，而這時家中的白貓艾比就迫不及待想認識牠了！



