本想送養小虎斑　家中白貓卻超寵溺牠：偶要收編當小妹！

家中每隻毛孩都能這麼和樂融融、相親相愛，身為主人一定也覺得幸福滿滿吧！日前羅馬尼亞一名男子索林和女友，帶著他們的白貓艾比和狗狗但丁，一起移居到新家，卻意外遇上了他們命中注定的毛孩！
本來沒有打算要再收編貓狗的索林，在家裡一切都安頓下來之後，聽到外面傳來一陣陣小貓叫聲。他和女友上街尋找許久，才在附近停車場見到小貓夏克斯，害怕地瑟縮在一輛車底下。
索林和女友花了一個小時的時間，終於將夏克斯從車底帶出來。膽小的夏克斯回家後只吃了一頓餐，就匆匆忙忙躲進冰箱後面，連續三天都不出來，只有在夜深人靜時，牠會偷偷出來吃飯喝水。索林也不急，就讓牠慢慢適應新環境，在他們細心照料之下，夏克斯終於願意出來走走，而這時家中的白貓艾比就迫不及待想認識牠了！
雖然夏克斯一開始還有些害怕艾比，但艾比一看到牠，就完全就把牠當作自己的妹妹在照顧。艾比會讓夏克斯玩牠的玩具，連吃飯時都願意被夏克斯吃掉自己碗裡的食物，短短不到一天時間，兩隻貓咪像是本來就熟識的朋友一樣膩在一起。索林說：「我們本來想幫夏克斯找個新家的，看來艾比已經全都打點好了呢。」從此之後夏克斯就加入他們家成為新成員囉！
不只是艾比，狗狗但丁也對新來的妹妹非常好，夏克斯在葛格姊姊滿滿的愛當中長大。索林說：「牠們三個現在會一起睡在我們床上，跟這些這麼棒的毛孩一起生活感覺真的很不可思議。」
事實上，艾比和夏克斯擁有相似的過去，牠們都被從戶外撿到，在索林家開始新生活。艾比小時候也是由但丁暖心照看長大，現在牠遇到同樣遭遇的小貓，也決定給牠相同的關懷與愛。三個毛孩現在不是一起在屋內亂跑，就是一個抱著一個睡覺，夏克斯也從膽小的小貓長成自信的大貓咪，現在牠擁有一個充滿愛的「毛毛大家族」可以依靠了！（編輯：李家慧）