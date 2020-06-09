影／房子土地遭「海洋吞噬」　90秒畫面曝光萬人驚：好扯

▲從影片中可以看到，一整塊沿海陸地連同地面上的 8 間房屋都直接遭到「海洋的吞噬」。（圖／翻攝自影片）

大自然的災害，往往是人類無法抵擋的力量，而近日在國外的一個小鎮上，就有「八座房屋」連同陸地被沖入了大海，海洋吞噬一切的樣子被無人機拍下， 90 秒的畫面震驚了許多人，看完後網友們紛紛直呼「太扯了吧」，引起熱議。根據外媒《 Daily Mail 》報導，日前在挪威北部的一座城市出現了誇張的一幕，有一位民眾用無人機拍下發生在濱海城鎮阿塔（ Alta ）的震撼畫面，從影片中可以看到，一整塊沿海陸地連同地面上的 8 間房屋都直接遭到「海洋的吞噬」，而當地警方表示，這片流失的土地長約 800 公尺，厚 40 公尺。目前並未傳出有人員傷亡，但是他們不能肯定完全沒有人被這場意外帶走。而他們也已派人留守現場，以免再次發生滑坡而傳出意外。而國際海嘯委員會（ International TsunamiCommission ）秘書長海達札德（ Mohammad Heidarzadeh ）表示，因為挪威的土質屬於鬆軟的泥土，因此類似的事件層出不窮，遇到大雨或強烈的海浪運動時，就容易崩落或滑動。而網友們看完後紛紛表示「 2020 年沒完沒了」、「大自然的反撲真的很可怕」、「畫面真的令人震撼，大自然就是這樣，人類無法抵抗」、「感覺個人一切的心血就被大自然給吞噬了」、「大自然的力量真的是很強，所以要善待地球」、「這樣子那一帶根本不適合住得太過靠近海邊啊」。（編輯：王柏文）