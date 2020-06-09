新竹「排隊美食名店」曝光！男路過看傻了：40年第一次見

▲網友指出，自己發現新竹的麥當勞總是大排長龍。（圖／翻攝 PTT ）

台灣擁有美食王國之稱，街道上總能看到各式各樣的小吃，不過新竹常被網友戲稱「美食沙漠」，也因此讓新竹美食成為熱門話題。對此，就有網友指出，自己目睹了新竹一間美食名店的排隊狀況，而引起討論。日前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己開車經過新竹竹北時，雖然下著大雨，但仍能看到路邊長長的車龍，大約有 30 台以上的車在排隊！他坦言，自己當下直覺認為可能是車輛要排隊上高速公路，或是要排隊進非常有名的餐廳、賣場。然而，沒想到他開車一過去看不得了，發現這幾十台汽車居然是排隊要進「麥當勞的得來速」，原 PO 直言「麥當勞在新竹是要排隊的美食，原來不是八卦亂說的！！更驚訝的是，大叔活了四十幾歲，第一次看到幾十台車排隊要買得來速！！」這樣的狀況，也讓原 PO 好奇發問「請問有無麥當勞在新竹有多好吃的八卦？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛認同直呼，「美食沙漠不是浪得虛名的」、「沒那麼誇張啦！大約20台而已」、「新竹的食物可以分成難吃的跟貴的。有時候又貴又難吃，所以我都推薦麥當勞跟超商」、「主要是雷太多，麥當勞標準在那，不會過度期待」、「真的是排隊美食阿！沒在跟你騙」。（編輯：陳雅雲）