台灣健保超強醫護人員卻可憐？「致命敗筆」曝：實在醜陋

▲網友討論台灣的醫護人員處境。（圖／翻攝PTT）

台灣因為擁有健保制度，相較國外，民眾負擔減輕不少，也能獲得高品質的醫療資源，而近日，衛福部針對醫療院所自費醫療器材收費不一的問題，盤點八大類 352 項醫材，將訂定健保給付與醫療院所可收取的差額上限。對此，就有網友討論「台灣醫護人員是不是最可憐的啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「請問台灣醫護人員是不是最可憐的職業？為了普及醫療，提升國民健康，在健保體制底下已經少賺很多，還要面對不少家屬的刁難、醫療暴力，三不五時還要被提告賠錢」。「因為防疫，醫護人員被迫失去人身自由留在國內，不能罷工不然沒有醫德，一堆不是醫生的人說醫生收入很高多犧牲一點也合理？防疫 0 確診，變成政府好神，幕後的無名功臣全部都沒獎勵，現在部分自費項目被訂上限，真的太扯，政府就繼續覺得台灣醫療水準很高好了」。貼文一出，網友紛紛回應「健保抵制底下，別奢望當醫生有多爽了」、「別國為什麼沒健保體制？因為這不平衡啊，使用者付費多難懂」、「費盡功夫考上醫生，結果這麼累」、「醫師付出幾十年的勞力唸書，還有龐大工作壓力，只想齊頭平等，民眾已經被健保制度寵壞了，都沒使用者付費的概念，實在醜陋」、「自費醫材齊頭式真的有驚訝到，少賺很多倒是真的，這都是健保體制該檢討的」。至於「自費醫療器材」收費新制部分，衛福部健保署副署長蔡淑鈴說，全民健康保險法授權健保署可針對健保部分給付、同功能類別的醫材訂定民眾自費差額上限，過去一年半來健保署積極與醫藥界溝通，正式公告八大類 352 項醫材的健保給付與自付差額上限，將於 8 月上路。（編輯：張嘉哲）