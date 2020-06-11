一堆人做直銷都失敗？知情者曝「4暗黑關鍵」：標準套路

▲一名網友在 PTT 八卦版提問，直銷能做起來的人，大多具有何種特質？貼文立刻引發熱議，釣出知情人分析 4 大暗黑關鍵。（圖／翻攝自 PTT ）

遇到推銷保險、直銷，一般人基於會被推銷的印象，難免會有所防備心。近日，一名網友在 PTT 八卦版提問，直銷能做起來的人，大多具有何種特質？貼文立刻引發熱議，釣出知情人分析 4 大暗黑關鍵。原 PO 提到，自己也曾經做過兩次直銷，最終卻失敗收場，身邊也有許多朋友或是朋友的朋友在做直銷，最後大多也都面臨失敗。直到最近終於遇到一位房東 30 歲左右的二女兒，在某直銷做了 7 年多，講話普通，話術也不厲害，不會強迫推銷，外型也沒有特別出眾，原 PO 卻發現，她每次介紹產品都很真誠，且自己也真的有買下來使用過。此外，原 PO 也從聊天中得知，那個女孩經歷其實很厲害，上一份工作為某大傢俱商老闆秘書，且精通英、德、台語，不禁好奇詢問廣大鄉民，大家身邊是否有人做直銷當正職 5 年以上，想知道這種人大多都有何種特質？或者做業務的要該如何說服對方買產品和賣房投資。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「挫折容忍力強」、「口才很好」、「朋友多」、「親切感蠻重要的，不要給人壓力」、「她講話真誠也是話術啊」、「直銷不是問題，問題是老鼠會模式」。對此，有知情網友回應貼文，直指不論成敗，直銷標準套路的 4 大關鍵為： 1、 對於自己目前的現況不滿意； 2、 財務思想屬於拜金主義者； 3、 經歷每周、每月的信仰洗腦，談吐都會變得過於正面、積極，公司也會藉由讓你演講、頒獎，激起你的榮譽心，發獎牌讓你帶回家擺＋信仰； 4、 非常積極的做獵物收尋，會讓你看到不會直接推銷是一貫手法，以激起你的好奇心為原則。（編輯：賴詠璿）