包膜店找工讀生誇口「不怕給你錢」！全場一看條件傻眼

▲網友將自己看到的徵才啟事截圖，列出其中的不合理處。（圖／翻攝Dcard）

▲網友截圖店家列出的條件。（圖／翻攝Dcard）

暑假即將到來，不少學生都開始尋找打工機會，希望能補貼生活娛樂的費用。但就有網友在求職平台上發現一間手機包膜店，開出的徵才文中雖然誇口「不怕給你錢，最怕妳混水摸魚」，但卻有許多不合理之處，更讓網友們紛紛大罵：「太誇張了」。一名男網友在「Dcard」發文，貼出自己在某求職平台上看到手機包膜店開出的徵才訊息，其中有多個事項的「不合理之處」，讓原PO看完傻眼，「我看了整個人都問號了，光那個實習薪資100不是就違法了嗎？第二天強制你買工具，然後第1到2天不計薪水，3到7天給一小時100？」不過該徵才啟事內明確表示「有很大的業績壓力」，並列出詳細的「扣薪」條件，店家還誇口「越認真，紅利拿得越多。不認真，薪水扣得越多。不怕給你錢，最怕妳混水摸魚」。徵才文曝光也掀起網友熱烈討論，「這是把一個人當成幾個人在用啊」、「才基本時薪還有臉開一堆條件，還不如去速食店」、「我看到滿滿的扣錢，這老闆還是自己來做比較實在」、「158還要求這麼多，台灣人工成本真的太廉價了」；另外也有從事類似行業的網友大罵，「包膜或貼膜就是賣技術的阿，成本很便宜還要這樣苛扣員工薪資」。原po也在後續補充，店家已經將先前的徵才資訊更改，移除扣薪部分重新上架。（編輯：潘毅）