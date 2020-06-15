寮國女擦「牛奶美白霜」　膚色出爐5.4萬人全傻眼：太扯

▲從相片中可以看到，擦完了美白霜的手臂，的確是非常的白皙。（圖／翻攝自 ນາງນ້ອຍ ສົມສັກສີ 臉書）

▲連手臂皮膚下的血管都清晰可見。（圖／翻攝自 ນາງນ້ອຍ ສົມສັກສີ 臉書）

▲網友們紛紛覺得毛骨悚然直言「這根本不是正常人的膚色，乾脆用 P 圖好了」。（圖／翻攝自 ນາງນ້ອຍ ສົມສັກສີ 臉書）

現代的女孩子為了漂亮，總是購買了許多化妝品，其中「皮膚美白」的產品更是缺一不可，但近日在國外卻有一位女子使用了一款美白霜，擦完之後效果似乎過了頭，她將使用後的照片上傳至網路，這讓 5.4 萬位網友紛紛驚呼「實在太扯了」，引起熱議。根據外媒報導，一位在寮國的賣家大推一款「牛奶美白霜」，更聲稱它在網路上的銷售量頗佳，女孩子們都非常喜歡，而這位賣家更是親自用自己的身體實測這款美白霜，只見從相片中可以看到，擦完了美白霜的手臂，的確是非常的白皙，但顏色似乎「過於死白」了，就連手臂皮膚下的血管都清晰可見，相當詭異，這讓網友們紛紛覺得毛骨悚然直言「這根本不是正常人的膚色」，照片更受到了 5.4 萬人的轉發，留言區蓋起高樓。網友們看完後紛紛留言表示「說實在的，就算寮國流行較白皙的膚色，但這種誇張的死白，走在路上只會讓人側目吧？」、「這種死白乾脆拿給電影特效組去做殭屍裝扮，應該是非常合適」、「這種美白霜真的有人會用嗎？感覺驚嚇度破表」、「真的假的？寮國美白霜？看起來很真，血管那麼清楚...」、「使用完的膚色根本像是屍體一樣恐怖」、「真心推薦賣給日本京都，應該會在藝伎和能劇演藝所很暢銷，效果很不錯」、「這是白漆嗎？真是有夠白的美白霜，不敢用啦」、「天啊，這美白霜的顏色也太恐怖了吧，這看起來像生化武器」。（編輯：王柏文）