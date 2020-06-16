直覺心測！第一眼看到什麼？秒解你目前的「心靈狀態」

人生中的際遇是無法預料的，隨著時間的改變及遇到的事物不同，心境上多少會有些變化。根據《美日誌》報導，上圖中隱藏著許多不同細節，第一眼你看到什麼呢？答案將分析出

你目前的「心靈狀態」。

最先看到「男性側臉」：





最近的你一直很想讓生活穩定下來，也許是有足夠的金錢，或是感情上有人可以真正瞭解自己，希望能有人安撫內心的不安定感。你總是咬緊牙關的過生活，並帶著許多希望，讓心裡的狀態始終緊繃，小心不要累壞自己了！





最先看到「戴帽騎士」：





目前的你一直希望自己可以再勇敢一點，期盼事情可以得到更好的結局，同時你內心也充斥著無奈，你就像是個過熟的大人，伴隨著沉潛的幸福與看透的情緒在過日子，希望可以滿足別人也不虧待自己，辛苦你了！





最先看到「草帽」：





最近你的生活中沒有太多動盪的大事，一切在平穩中行走，但一直有種不安於現狀的小情緒，總覺得自己不應該只有這樣，期望能夠有更多熱情去面對生活、愛人及未來的夢想，雖然有理想，不過似乎有什麼在阻擋你前進。





最先看到「雲朵」：





你的心裡其實一直裝載著過去某些回憶，卡了一些過不去的關卡，雖然你很積極的想振作，但有點憂鬱且不知如何是好，日子只是一天天的過，其實有點辛苦！





最先看到「教堂」：





你目前的心理狀態，對自己是蠻有自信的，你一直有個信念，相信只要努力，世界會聯合起來幫你，你不太把別人對你的打擊放在心上，雖偶爾還是會有令人沮喪的時候，但總能快速恢復，把那些阻力變成進步的動力，是一種很健康的理想狀態！





最先看到「馬」：





目前的你對世界有著許多抱負，你想要大聲的對這世界講點什麼，但又深怕沒有人理睬你，你的心理狀態有點矛盾，當腦袋空著，你不是真的在發呆，而是在憂慮著些什麼，甚至在早晨時，有時是在想著事情的狀態中醒來，心裡裝了很多事。（編輯：許苡晴）



