做過最爽的打工？過來人狂推「超涼職缺」：還賺了20萬

▲網友分享自己在學校打工的經歷。（圖／翻攝 PTT ）

許多學生為了賺取生活費，或為增加一些社會經驗，都會趁著讀書之外的閒暇時刻，找尋打工的機會。對此，就有網友分享自己曾經做過的最爽打工經驗，而引起許多人討論。日前有一名網友於 PTT WomenTalk 板上發文，表示自己在學校的處室打工，工作主要內容就是打雜，或是幫忙送公文，而之外的時間都在滑手機、寫作業，坐在那裡就能爽領薪水，「因為我待的又是那種根本沒什麼事的辦公室，想當然我也當然沒什麼事，根本是學校在當散財童子慷慨發錢給我吧！這是我打過最爽的工了，到畢業前我都要佔著這個茅坑嘿嘿嘿」。這樣的情況，也讓原 PO 好奇向大家發問，「你有打過什麼很爽很涼的工，當過什麼薪水小偷嗎？討論看看吧」。問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多也在學校打過工的同學也紛紛留言，「也是學校處室，同是送公文，印印資料，很忙的時候忙到翻天，沒事就滑手機很涼，一個月做50小時，做到畢業 XD 」、「之前學校打工，超涼的瘋狂滑 ptt ，然後大學賺了快 20 萬......不過當然跟我班排很多有關啦......」、「一樣在學校打工，有夠涼還每天有東西吃」。除此之外，亦有鄉民分享其他打工經歷，「網咖店員夜班，就是打一個晚上網咖」、「監考人員，坐著在那玩手機，中午還有便當吃」、「打掃辦公室，掃到混熟了每次點心都吃到撐」、「百貨公司或賣場的試飲人員，沒什麼人的話就站一天，還可以一直偷喝飲料」。（編輯：陳雅雲）